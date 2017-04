Aurelius weist Gotham-Vorwürfe zurück und prüft juristische Schritte

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius hat die Vorwürfe des Finanzspekulanten Gotham zurückgewiesen.



Die in dem vergangene Woche veröffentlichten Bericht von Gotham genannten Behauptungen seien in ihrer Substanz falsch, teilte Aurelius am Sonntagabend in Grünwald mit. Da Gotham zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts eine signifikante sogenannte Short-Position hatte, bei der man von fallenden Kursen profitiert, habe das selbst ernannte Analysehaus ein Eigeninteresse gehabt, der Reputation von Aurelius zu schaden.

Gotham habe so den Kurs der Aurelius-Aktie drücken und einen beträchtlichen Spekulationsgewinn einfahren wollen. "In der Tat hat Gotham mittlerweile einen Großteil seiner Short-Position geschlossen und Gewinne realisiert", hieß es weiter in der Mitteilung. Aurelius unterstützt nach eigenen Angaben die Ermittlungen der Finanzaufsichtsbehörde Bafin und prüft alle juristischen Möglichkeiten inklusive strafrechtlicher Verfolgung. Der Kurs der Aurelius-Aktie war in der vergangenen Woche nach der Attacke von Gotham um fast die Hälfte eingebrochen.