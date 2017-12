Aurelius: Das sieht hervorragend aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius musste zuletzt einen kleineren Rücksetzer hinnehmen. Dennoch befindet sich die Aktie nach Meinung von Chartanalysten gerade mit Blick auf die jüngere Vergangenheit direkt auf bestem Weg, die nächsten Tops anzugreifen und mindestens 15 % an Wert zu gewinnen. Im Detail: Der kleine Verlust am vergangenen Freitag täuscht nicht darüber hinweg, dass der Wert sich auf dem Weg befindet, den kurzfristig wieder aufgenommenen Aufwärtstrend fortzusetzen. Noch vor einigen Wochen war dies ausgesprochen fraglich, nachdem Aurelius seinerzeit massiv nach unten gerutscht war und dabei sogar die Untergrenze von 50 Euro unterkreuzt hatte. Dennoch schaffte es der Wert letztlich doch wieder über diese wichtige Marke und bestätigte damit auch die dortige Supportzone. Dies dürfte für eine neue Stabilität sorgen und dass die Aktie nun in einem zumindest auch mittelfristigen Aufwärtstrend nach oben verläuft.

Kursziele ergeben sich aus den Daten der Vergangenheit. Die Aktie hatte am 2. Oktober das aktuelle 6-Monats-Hoch bei 57,21 Euro erreicht. Dies ist nur minimal entfernt und könnte bereits in den nächsten Sitzungen überboten werden. Das eigentliche Ziel des laufenden Aufwärtsmarsches aber ist bei 67,03 Euro angesiedelt. Hier hatte die Aktie erst kürzlich ein bislang gültiges 10-Jahres-Hoch erreicht. Dies ist am 17. März 2017 markiert worden und bietet derzeit ein Aufwärtspotenzial in Höhe von 15 %. Darüber wäre der Weg für weitere Kursgewinne frei, da keine Widerstände mehr in Sicht sind.

Fundamental: Eine weitere Übernahme…

Zudem dürfte der Aktie auch helfen, dass eine weitere Übernahme verkündet werden konnte. Das Beteiligungsunternehmen übernimmt den Buchhändler Connect Books aus Großbritannien. Dies könnte sich als gutes Geschäft entpuppen. Zudem sind 100 % aller Bankanalysten sder Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Dies ist wiederum ein starkes Zeichen.

Aus technischer Sicht ist die Aktie ebenfalls im Aufwärtstrend. Immerhin sind alle Trendpfeile nach oben gedreht. Dabei hat der Wert noch gut 10 % Vorsprung auf den GD200. Ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.