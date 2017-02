Aurelius: Das ist auch eine Möglichkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei Aurelius, denn hier geht das Aktienrückkaufprogramm munter weiter. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Aurelius und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Interessantes Schauspiel: Wie Mark de Groot in der letzten Woche berichtet hat, kann man seit Oktober ein interessantes Schauspiel bei der Aktie von Aurelius beobachten. Denn hier steigt der Kurs unaufhörlich. Der Grund? Die Holdinggesellschaft kauft kontinuierlich eigene Aktien zurück.

Guter Start! Im Oktober hatte Aurelius das erste Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 26 Mio. Euro gestartet, natürlich mit dem Einverständnis der Aktionärsversammlung, bei dem sich der Konzern ein Optionsrecht hatte einräumen lassen. Nämlich dass der Vorstand weitere Rückkaufprogramme mit einem Maximalvolumen von wiederum 26 Mio. Euro in Angriff nehmen kann.

Programm verlängert! Genau dies passiert gerade und der Konzern will bis Anfang April jede Woche bis zu 50.000 Aktien aufkaufen. Das Programm geht also in die Verlängerung und wird sicher noch weitere Kurszuwächse bescheren.

Wie erfolgreich wird die Maßnahme langfristig sein. Kommt es irgendwann zum Rückschlag? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

