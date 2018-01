Aurelius: Die innere Stärke ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius bestätigte gleich am Montag die starke Verfassung, die charttechnisch orientierte Analysten dem Wert in den vergangenen Wochen zugeschrieben haben. Nun bewege sich die Aktie auf eine wichtige Obergrenze zu und könne danach ein attraktives Rekordhoch erreichen, heißt es aus den Kreisen der Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie legte gleich wieder um gut 1 % zu. Nun warten im neuen laufenden Aufwärtstrend, der sich aus charttechnischer Sicht zeigt, neue Hürden bei 60 Euro. Darüber sollte dann ein Anlauf auf das aktuell gültige Allzeithoch bei 67,03 Euro vom 17. März 2017 möglich sein, heißt es. Die Aktie ist in den kommenden Tagen damit auf Gewinne eingestellt. Umgekehrt verfügt der Wert bei 52 bis 53 Euro über zuletzt aufgebaute Unterstützungen, die auch an schwächeren Tagen halten sollten.

Insofern ist die Stimmung gut. Auch empfehlen immer noch 100 % der Bankanalysten den Titel zum Kauf.

Technische Analysten: Das sieht sehr gut aus

Technische Analysten schreiben der Aktie wieder eine hohe innere Stärke zu. Denn der GD200 verläuft bei 50,74 Euro und ist damit um gut 15 % distanziert worden. Dies sind nunmehr sehr gute Aussichten, so die Auffassung der Analysten, die zudem auch für alle anderen Zeitdimensionen einen Hausse-Modus konstatieren. Es liegt ein deutliches Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.