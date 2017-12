Aurelius: Das hat sich wirklich gelohnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

am 2. Mai 2012 hatte die Beteiligungsgesellschaft Aurelius den Informations- und Kommunikationsspezialisten Getronics von der niederländischen Telefongesellschaft KPN übernommen. Mit Hilfe des Investmentunternehmen wurde Getronics in der Folge effizienter sowie profitabler aufgestellt, was dem ICT-Servicedienstleister lukrative Wachstumschancen ermöglichte.

Verkauft sorgte für Mega-Gewinn

Nach fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit verkaufte Aurelius Anfang Juli 2017 schließlich Getronics – und erzielte damit die bislang größte und erfolgreichste Transaktion der Konzerngeschichte. Der Käufer war der strategische Investor Bottega InvestCo. Die Verkaufssumme betrug 220 Millionen Euro.

Mega-Gewinn: Der Cash-Multiple auf das eingesetzte Kapital lag bei 18,5x.

Exit bringt renommierte Auszeichnung ein

Wie Aurelius nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, sorgte der lukrative Exit obendrein für eine besondere Ehrung. So erhielt der Konzern vor Kurzem für die lohnende Veräußerung der Tochter den „Private Equity Turnaround of the Year Award“ des Londoner Institute for Turnaround (IFT).

Die Jury des Instituts hob vor allem die von Aurelius forcierte, strategische Neuausrichtung des Kommunikationsdienstleisters sowie das daraus resultierende Wachstum hervor.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“

Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender bei Aurelius, verkündete stolz: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Die erfreuliche Entwicklung der Getronics-Gruppe unter dem Dach von AURELIUS zeigt sehr deutlich, wie wir durch den intensiven Einsatz unserer operativen Task Force in Kombination mit einer nachhaltigen Expansionsstrategie einst vernachlässigte Konzernrandbereiche zu profitablen, eigenständigen Unternehmen weiterentwickeln. Der Verkauf von Getronics war nur einer von mehreren erfolgreichen Exits in diesem Jahr.“

Ein Beitrag von Marco Schnepf.