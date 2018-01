Aurelius: Auch diese Grenze ist geknackt…..!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

Aurelius hat am Dienstag zum ersten Mal nach langer Zeit in den Morgenstunden eine wichtige charttechnische Obergrenze überwunden. Damit befindet sich die Aktie nach Meinung charttechnischer Analysten direkt auf dem Weg zu früheren Tops und eröffnet ein Potenzial von zumindest gut 12 %. Im Einzelnen: Es geht um die Marke von 60 Euro. Der Wert befindet sich nun rückblickend seit einigen Monaten im Seitwärtstrend, brach nach einigen Tests nach unten jedoch wieder nach oben aus. Dabei ging es zwischen Mitte November und dem heutigen Tag gleich um 10 Euro oder 20 % aufwärts. Die charttechnischen Untergrenzen bei knapp unterhalb von 50 Euro sollten nun in jedem Fall halten. Auch 52/53 Euro stehen als Haltezonen bereit. Auf dem Weg nach oben wartet über den besagten 60 Euro noch das Allzeithoch von 67,03 Euro. Diese Marke ist am 17. März 2017 gesetzt worden. Die Aktie ist deshalb in guter charttechnischer Verfassung.

Neue wirtschaftliche Impulse wurden nicht gesetzt. 100 % der Bankanalysten sind dennoch weiterhin der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Dies ist auch ein guter Stimmungsindikator.

Technische Analysten: Aktie ein Kauf

Technische Analysten sind ohnehin der Auffassung, die Aktie sei ein Kauf. Alle Trendpfeile sind aufwärts gedreht. Dies gilt als starkes Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.