Aurelius: Das darf jetzt nicht schiefgehen!

Der Aurelius-Aktie ist es nach dem Tief vom 8. Oktober bei 34,18 Euro gelungen, wieder bis an die 50-Tagelinie vorzurücken. Am Montag konnte der gleitende Durchschnitt überwunden werden. Der Anstieg über den EMA50 wurde am Dienstag zunächst fortgesetzt, sodass die Aktie bis auf 38,00 Euro ansteigen konnte.

Im Laufe des Tages setzten jedoch Verkäufe ein. Sie haben die Aktie bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung