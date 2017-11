Aurelius: Wow – so kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius konnte in den zurückliegenden Handelsstunden die charttechnische Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Kurzfristig könnten die Kurse um mehr als 10 % steigen, so Charttechniker in ihren jüngsten Analysen. Konkret: Die Aktie legte gleich um mehr als 2 % zu und konnte damit sogar auf über 53 Euro klettern. Zudem wurde eine wichtige charttechnische Hürde bei 52 Euro überwunden. Sollte diese Dynamik in den nächsten Tage anhalten, dann dürfte es sogar relativ schnell in Richtung des bisherigen 6-Monats-Hochs bei 57,21 Euro gehen. Diesen Wert hatte Aurelius am 2. Oktober erreicht. Darüber könnte es sogar bis auf 67,03 Euro in die Höhe gehen, dem bisherigen Allzeithoch vom 17. März dieses Jahres.

Nach unten hin dürfte die Aktie durch die runde 50-Euro-Marke gut geschützt sien. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden zwar nicht vernommen. Dennoch sind 100 % aller fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“.

Technische Analysten: Das sieht sehr gut aus!

Technische Analysten stellen fest, dass die Aktie mit den Kursgewinnen der letzten in einen breiten Aufwärtstrend übergehen konnte. Es konnten nacheinander der GD100, der GD200 und der GD38 überwunden werden. Die Bestätigung steht in den nächsten Tagen zwar noch aus, doch es sieht derzeit sehr gut aus. Es winkt ein starkes Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.