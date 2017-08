Aurelius & Wirecard: Was die beiden Aktien unterscheidet!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

im vergangenen Jahr machten Hedgefonds besonders spektakulär Jagd auf Wirecard und Ströer. Ende März dieses Jahres wurde der Finanzdienstleister Aurelius als Opfer auserkoren. Während Wirecard diese unangenehme Marktphase inzwischen längst hinter sich gelassen hat, schickt sich Ströer gerade an, sich charttechnisch aus den Klauen der Geldhyänen zu befreien.

Doch es gibt auch noch einen anderen Indikator, der Ihnen offenbart, welche Gefahren den Aktien durch engagierte Investmentfonds drohen: Die Leerverkäufe. Bei Wirecard beispielsweise hat sich die Zahl der investierten Hedgefonds seit Mai 2017 von 11 auf nur noch 7 reduziert. Die Summe aller leerverkauften Wirecard-Anteile hat sich in derselben Zeit von 10,71% auf 6,0% des Streubesitzes verringert. Die Hedgefonds haben also durch ihre Rückkäufe in diesem Zeitraum maßgeblich zum Anstieg der Aktie um rund +22% beigetragen.

Bei Aurelius stellt sich die Lage indes genau anders herum dar: Ende März waren 4 Hedgefonds als Shorties mit einer Leerverkaufsposition von insgesamt 2,3% des Streubesitzes engagiert. Anfang Mai lag deren Anteil bei 6,39% und inzwischen reden wir über einen Prozentsatz von 9,15%, verteilt auf 8 Hedgefonds! Die Marktkräfte, die von einem Kurssturz der Aurelius-Aktie ausgehen, haben sich mithin also fast vervierfacht!

Diese Fakten zeigen Ihnen: Bei Wirecard haben die Hedgefonds inzwischen klein beigegeben. Aurelius hingegen wurde von den Leerverkäufern über die zurückliegenden Monate hinweg als zunehmend überbewertet angesehen. Für mich ist die Aurelius-Aktie schon aus diesem Grunde auch weiterhin kein Investment wert. Doch es kommen auch noch charttechnische Argumente hinzu:

Laut Monatschart ist der langfristige Aufwärtstrend seit 2009 klar nach unten verlassen worden. Im Tageschart signalisiert Ihnen das On-Balance-Volumen, dass die Großinvestoren auch weiterhin kein Kaufinteresse an Aurelius demonstrieren: Der Indikator hat seit Ende Mai kräftig verloren und bewegt sich seit Anfang Juli nur noch seitwärts.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.