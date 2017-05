Aurelius: Wieder aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

fest zeigte sich zu Wochenbeginn die Notierung der Aurelius-Aktie. Ist das nun endgültig die Wende und die Hedgefonds-Attacke ist damit „erledigt“? Immerhin hat sich die Aktie von ihrem Absturz von über 65 Euro auf unter 40 Euro inzwischen wieder deutlich erholt – am Montag ging es bis auf über 52 Euro aufwärts.

Rückenwind gaben offensichtlich die Aktien-Rückkäufe des Unternehmens. Und die Tatsache, dass Unternehmens-Insider = Topp-Manager von Aurelius mit eigenem Geld Aurelius-Aktien gekauft hatten, wirkte ebenfalls vertrauensstärkend. Vor diesem Hintergrund gerieten unternehmensstrategische Entscheidungen der jüngsten Zeit fast etwas in den Hintergrund, so fühlt es sich an.

Aurelius: Von den Tiefstkursen deutlich erholt

So hatte Aurelius diesen Monat bekannt gegeben, die Mehrheit von Privilèg übernommen zu haben. Dabei handelt es sich den Firmenangaben zufolge um einen französischen Hersteller von Katamaranen. Als Begründung für diesen Schritt äußerte sich Gert Purkert – Vorstandsmitglied von Aurelius – mit diesen Worten: „Der margenstarke Katamaranmarkt ist in den vergangenen Jahren besonders deutlich gewachsen.“ Eine interessante Transaktion – doch gilt es natürlich abzuwägen, ob diese Investition sich letztlich rechnen wird oder nicht. Das wird sich zeigen müssen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.