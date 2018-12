Aurelius: Wie ist diese Transaktion einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Peter Niedermeyer, dass es derzeit bei Aurelius durchaus positive Entwicklungen gibt. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Eine Tochter des Aurelius-Konzerns, die Nestor Primecare Services Limited, hat einen „Teil ihres Pflegegeschäftes in England, Schottland und Wales“ verkauft. Die Entwicklung! Das Tochterunternehmen hat den Teilbereich an das britische Unternehmen Health Care Resourcing Group mit Sitz in Prescot ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.