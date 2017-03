Aurelius: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Die Achterbahnfahrt bei der Aurelius-Aktie geht weiter. Nachdem das Papier an der Leitbörse Xetra unter Rekordvolumen am Dienstag (-17 Prozent) und am Mittwoch (-35 Prozent) von 65,10 auf 37,82 Euro abgestürzt war, konnte sich der Titel gestern auf 43 Euro (+15 Prozent) erholen. Zum heutigen Handelsstart eröffnet der Titel rund 3 Prozent höher. Die Ursache für das Kursdebakel...