Aurelius: Wer hätte das gedacht

Die Aktie von Aurelius steht derzeit im Fokus der Anleger. Während das Papier nach einer Short-Attacke am 29.03. um 35% in den Keller krachte (28.03.: -17%), konnten sich Anleger gestern über einen Kursgewinn in Höhe von 23% freuen. Auf Zehn-Jahres-Sicht weist das Papier von Aurelius einen massiven Kursewinn von im Mittel 22,16% pro Jahr aus. Ein Investment in Höhe von 10.000...