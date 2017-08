Aurelius: Wendepunkt erreicht – nun kommt es drauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

die Aurelius-Aktie hat in den zurückliegenden Wochen ihre Kursentwicklung stabilisieren können. Das Beteiligungsunternehmen ist mit einem Plus von 2 % binnen zweier Wochen sogar wieder über die wichtige Marke von 50 Euro geklettert. Zum Wochenauftakt ging es für Aurelius allerdings wieder knapp unter diese charttechnische Barriere, sodass sich die Spannung um den kurzfristigen Kursverlauf deutlich erhöht hat. Die Aktie hatte in den vergangenen sechs Monaten nach einem spekulativen Angriff immerhin 19 % verloren und ist dabei, verlorenes Terrain zurückzuerobern. Alle fundamental orientierten Analysten, die derzeit ein Votum abgeben, haben Aurelius als „Kauf“ eingestuft. Niemand zweifelt offenbar daran, dass das am 17. März erreichte Allzeithoch von 67,03 Euro wieder anvisiert wird.

Bis dahin bestehen 25 % Aufwärtspotenzial. Die Charttechniker sehen derzeit bei 50 Euro einen wichtigen und maßgeblichen Wendepunkt. Gelingt es dem Wert auch diese Marke nachhaltig zu überwinden, spricht vieles für einen weiteren Kursanstieg.

Technische Analysten: Vorsicht ist geboten

Vorsichtiger sind die technischen Analysten. Nach deren Lesart befindet sich Aurelius mit einem Abstand von 6 % zum GD200 noch im langfristigen Abwärtstrend. Dennoch gilt es positiv zu vermerken: kurz- und mittelfristig ist der Titel schon wieder im Hausse-Modus angekommen.

Aurelius befindet sich formal im roten Bereich, hat aber ausgezeichnete Chancen auf einen Ausbruch nach oben.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.