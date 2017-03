Aurelius: Was sagen die Experten zu diesen Kursverlusten?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

am Dienstag nahm das Unheil bei der Aktie der Beteiligungsgruppe Aurelius seinen Lauf, als sich der Kurs binnen nur zweier Tage fast halbiert hat. Wie konnte so etwas geschehen? Offenbar haben einmal mehr Leerverkäufer die Aktie ins Visier genommen. Dass die Analysten die Reaktion des Marktes jedoch für komplett übertrieben halten, zeigt ein Blick in die aktuellen Studien.

So geht Analyst Oliver Pucker (Oddo Seydler) davon aus, dass der Shortseller Gotham City bewusst irreführende Meldungen in die Welt gesetzt hat, um davon profitieren zu können. Mittlerweile wurden die Positionen nämlich auch wieder abgebaut. Dennoch habe die Beteiligungsgesellschaft nun unter einem Imageschaden zu leiden. Ob die Geschäftszahlen das Vertrauen der Anleger wieder herstellen könnten, bleibe abzuwarten.

Analyst Christoph Blieffert (Commerzbank) bemängelt hingegen die fehlende Transparenz, was die aktuellen Beteiligungen betrifft. Das Management habe sich nicht klar genug zu den Transaktionen geäußert, die im Dezember stattgefunden hatten.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Commerzbank: „Buy“ – 82,00 Euro (+84 %)

Berenberg: „Buy“ – 80,60 Euro (+81%)

Oddo Seydler: „Buy“- 73,00 Euro (+64 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.