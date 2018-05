Aurelius: Warum die jüngste Entwicklung so gefährlich ist

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Die Aktie von Aurelius steht seit dem 18. Mai 2018 massiv unter Druck: Nachdem die Notierung am Dienstag erneut um bis zu -4,2% in die Knie ging, beläuft sich das an nur 7 Handelstagen angehäufte Minus inzwischen auf -16%.

Das Vertrauen in die Aktie ist also ?angeknackst?. Und das aus gutem Grund: Wie Sie im Investor-Relation-Bereich der Aurelius-Webseite nachvollziehen können, wurde am ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Andreas Sommer.