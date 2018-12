Aurelius: Der Verkaufsdruck hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Keine Gnade für die Käufer! Auch an den letzten beiden Handelstagen vor Weihnachten gab der Kurs der Aurelius-Aktie weiter nach. Mit einem neuen Tief bei 31,02 Euro setzte die Aktie ihre am am 17. Mai nach dem Jahreshoch bei 65,70 Euro begonnene Abwärtsbewegung unbeirrt fort. Auch am ersten Tag nach den Feiertagen ging es weiter abwärts.

Im Vergleich zum November, der eher von einer Seitwärts-

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.