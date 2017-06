Aurelius – Trading nach Markttechnik ist keine Einbahnstraße!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

die technische Preisanalyse sieht in der Regel einfach aus. Doch sie in der Praxis anwenden, bedeutet nicht, wie fälschlicherweise oft vermittelt, stur auf Kauf- oder Verkaufssignale zu setzen. Das beste Beispiel ist die Aurelius-Aktie. Was habe ich nicht alles an Analysen gelesen, die entweder von einem klaren Trendbruch aus der Trendlinie oder dem Trendbruch aus dem 100-Tagedurchschnitt gesprochen haben. Die technische Preisanalyse kann nützlich sein, wenn man sie in Verbindung mit anderen Überlegungen einsetzt.

Günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis auf Basis eines günstigen Preises

So habe ich persönlich die Aurelius-Aktie am Tief gekauft. Mich hat erst einmal gar nicht interessiert, ob der langfristige Trend gebrochen war, denn ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis, das auf einem günstigen Preis basiert, ist in der Regel zuverlässiger als ein CRV, das auf rein markttechnischen Überlegungen basiert. Das ist etwas, was viele nicht begreifen wollen. Erst nachdem ich zu einem niedrigeren Preis gekauft habe, fange ich in diesem Fall an, die technische Preisanalyse für Ausstiege zu nutzen. Nicht vorher.

Verkauf unterhalb des 200-Wochendurchschnitts

Für mich war klar: Sollte der Kurs unter den 200-Wochendurchschnitt (gelb) fallen, würde ich wiederverkaufen. Aber weil ich bereits sehr nahe des 200-Wochendurchschnitts eingestiegen bin, würde sich dieser Verlust in Grenzen halten. Das nennt man dann ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Position ist derzeit im Plus und verlieren kann ich mit diesem Trade zumindest nichts mehr. Technischer Trendbruch hin oder her.

