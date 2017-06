Aurelius: Plus/minus null auf Jahressicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

die Aurelius-Aktie hat das geschafft, was vor einigen Monaten noch als gar nicht gut bzw. schlecht betrachtet worden wäre: Die Performance ist auf Sicht von 12 Monaten in etwa bei plus/minus null! Nach dem Kurseinbruch Ende März im Zuge der Hedgefonds-Attacke ist dies durchaus ein Erfolg. Denn die Aktie war bekanntlich von rund 67 Euro auf ca. 35 Euro eingebrochen, was wirklich eine dramatische Entwicklung gewesen war. Seitdem hat der Kurs aber eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Das Niveau vor der Hedgefonds-Attacke ist zwar noch nicht wieder erreicht – aber rund 17% Kursplus in nur einem Monat können sich doch wirklich sehen lassen. Und es sieht derzeit so aus, als ob die Aktie einen „Lauf“ hat!

Aurelius: +17% in einem Monat

Hier zeigt sich wieder einmal, wie wichtig bei den Aktienkursen auch eher weiche Faktoren wie „Vertrauen“ sind. Denn wer dem Unternehmen und dessen Führung vertraute, der kaufte vielleicht sogar in den damaligen Kurseinbruch hinein. Wer hingegen eher dem Hedgefonds vertraute, ging vielleicht selber short. Grundlage dieses Kursanstiegs der letzten Wochen dürfte gewesen sein, dass sich das Management durch Aktienkäufe Vertrauen zurückerobern konnte. Nach dem Motto: Die Manager selbst werden ja wohl kaum mit ihrem eigenen Geld eigene Aktien kaufen, wenn es sich nicht um ein potenziell lohnendes Investment handeln würde.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.