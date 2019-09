Aurelius: Nicht schlecht, Herr Specht!

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Aurelius das Zeug dazu, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Oder etwa nicht? Folgendes berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen:

Der Stand! Bei Aurelius ging es am Dienstag um 1,5 % nach oben und die 40 Euro-Marke steht nun kurz bevor. Die Entwicklung! In den letzten fünf Tagen ging es um über 10 % nach oben, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!