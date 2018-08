Aurelius: Neues Aktienrückkaufprogramm!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Am Dienstag gab die „AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA" (kur „Aurelius") bekannt, ein neues Programm zum Rückkauf eigener Aktien zu starten. Vielleicht soll das den Kurs der eigenen Aktie wieder etwas beflügeln – denn da sah es bekanntlich zuletzt nicht gerade erfreulich aus. Die 3-Monats-Performance von aktuell ca. -29% spricht für sich. Ob die Motivation des neuen Programms in ...

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.