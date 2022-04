Aurelius Mutares- Carve-out Spezialisten Gegenüberstellung: 2021er Zahlen liegen vor, Prognosen, Newslage, Erwartungen…

Aurelius und Mutares sind beide engagiert im „Carve-out“-Geschäft. Frei übersetzt: Ungewünschte, oft unrentable Beteiligungen von Konzernen übernehmen, optimieren und dann zu einem hohen Miltiple auf das Ursprungsinvestment verkaufen. Beide erfolgreich.Und die Ergebnisse von beiden können sich sehen lassen. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) legte am 28,03,2022 ihren Geschäftsbericht 2021 vor, die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) berichtete heute. Gelegenheit für eine Ggenüberstellung der beiden Münchener Unternehmen. Vorweggenommen: Es gibt keinen klaren „Gewinner“ oder „Favoriten“ – die Gegenüberstellung soll einfach Unterschiede und „Gleichlaufendes“ aufzeigen.

Aurelius und Mutares Aktie – Kursentwicklung, Dividende, KGV, Market-Cap,…

Aktienkursentwicklung (XETRA) seit dem 01.01.2021: Aurelius notierte am 04.01.2021 zur Markteröffnung bei 17,69 EUR, heute, Dienstag, den 12.04.2022 aktuell (13:00 Uhr) bei 24,38 EUR – Kurshöchststand in den letzten 52 Wochen: 30,90 EUR (06.04.2021), Tiefstkurs bei 21,34 EUR (07.03.2022). Dazu kommt die Dividende von 1,00 EUR, ausgeschüttet am 19.05.2021. Stützend für die Kursentwicklung wirkt das immer noch laufende Aktienrückkaufprogramm der Aurelius in Höhe von bis zu 30 Mio EUR: Unternehmensmeldung Aurelius 11.11.2021: „Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021 sollen im Zeitraum vom 18. November 2021 bis zum 17. November 2022 insgesamt bis zu 1.000.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden.“

Mutares notierte am 04.01.2021 zur Markteröffnung bei 10,90 EUR, am Donnerstag, dem11.11.2021 aktuell (13:00 Uhr) bei 22,35 EUR – Kurshöchststand in den letzten 52 Wochen: 28,22 EUR (09.09.2021-korrigiert um Verwässerunsgeffekt). Tiefstkurs bei 11,91 EUR (11.11.2020). Zu beachten bei der Kursentwicklung von Mutares: Am 13.10.2021 wurde eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchgeführt: 3 alte Aktien berechtigten zum Bezug einer neuen Aktie zu 19,50 EUR. Dazu die Dividende in Höhe von 1,50 EUR, die in 2021 ausgeschüttet worden ist. Weiterhin sollte das in 2021 erfolgte Uplisting der Mutares-Aktie in den Prime Standard dauerhaft positive Effekte auf die Kursentwicklung haben.



Dividende ist für die Aktionäre beider Gesellschaften eine wichtige und verlässliche Größe in der Vergangenheit gewesen: Hohe Dividendenrendite aufgrund einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik- die für das Geschäftsjahr 2021 angekündigte Dividende der Aurelius soll 1,50 EUR betragen, mehr als die im Vorjahr zugesagten 1,25 EUR für 2021. Seinerzeit hatte man eine Dividende von 1,50 EUR erst für das Geschäftsjahr 2022 in Aussicht gestellt. Wie gesagt für 2020 gab es noch 1,00 EUR. Und bezüglich der Dividenden für das Geschäftsjahr 2020 und 2021 setzte Mutares auf Kontinuität: Dividende von 1,50 EUR. Aufgeteilt in eine sogenannte Basisdividende von 1,00 EUR zzgl. 0,50 EUr aus Beteiligungsverkäufen.



Marketcap Aurelius liegt bei 725,79 Mio EUR mit einem KGV von 11,38 und einer Dividendenrendite von 6,15 %, Bei Mutares steht eine Marketcap von 345,57 Mio EUR und eine Dividendenrendite von 6,59 %.



Vorab der Ausblick auf 2022 – Aurelius eher vage, Mutares konkreter

AURELIUS: „Mit dem Verkauf der Fernuniversität AKAD University, bereits vier Add-on-Erwerben und drei Co-Investments sind wir sehr gut in das Jahr 2022 gestartet. Auch für den weiteren Jahresverlauf sehe ich attraktive Übernahmekandidaten in allen drei Investmentsegmenten“, freut sich Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. Und im Geschäftsbericht 2021 findet sich folgender „Ausblick“:



„Die geschäftsführenden Direktoren der AURELIUS Management SE, welche persönlich haftende Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist, erwarten für das Geschäftsjahr 2022 einen gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 moderat ansteigenden Konzernumsatz sowie einen wesentlichen Anstieg des EBITDA . Das Portfolio der AURELIUS Equity Opportunities soll nach Einschätzung der geschäftsführenden Direktoren durch weitere Unternehmenserwerbe ausgebaut und hierdurch der Konzernumsatz weiter gesteigert werden. (…)Da aus heutiger Sicht noch nicht absehbar ist, ab wann und welche Konzernunternehmen in 2022 erworben und veräußert werden, ist eine genaue Angabe hier nicht möglich. Käufe und Verkäufe von Unter-

nehmen innerhalb eines Geschäftsjahres führen zu einer Änderung des Konsolidierungskreises des AURELIUS Equity Opportunities Konzerns zwischen den Bilanzstichtagen“ (Geschäftsbericht Aurelius, Seite 101)



MUTARES: Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll regelmäßig in einer Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der konsolidierten Umsatzerlöse der Mutares Group liegen. Ausgehend von erwarteten Umsatzerlösen für die Mutares Group von mindestens 4 Mrd EUR erwartet der Vorstand daher im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 72 Mio bis 88 Mio EUR, bei einem Beitrag des Portfolio Income (Dividenden plus Erträge der Beteiligungen) von EUR 80 Mio bis 100 Mio EUR. Der Vorstand geht somit aufgrund der aktuellen Planungen davon aus, dass auch für das Geschäftsjahr 2022 ein ausreichend hoher Jahresüberschuss erzielt werden kann, um die Dividendenfähigkeit der Mutares SE & Co. KGaA mindestens auf dem Niveau der Markterwartung sicherzustellen.

Und jetzt DIE Zahlen

Konzernumsatz:

AURELIUS erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Konzerngesamtumsatz von 3.261,2 Mio EUR (2020: 3.230,1 Mio EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 2.689,8 Mio EUR (2020: 2.198,2 Mio EUR). wobei die Kennziffer der „fortgeführten Geschäftsbereiche“ die aktuelle Dynamik und den Aufbau zukünftiger Exit-Chancen besser widergibt als die „absolute“ Umsatzentwicklung, die eher uaf eine Stagnation hindeuten könnte.

MUTARES: Auf Konzernebene erzielte Mutares im Geschäftsjahr 2021 konsolidierte Umsatzerlöse von 2,5 Mrd EUR (Vorjahr: 1,58 Mrd). In 2023 will man bereits – aufgrund einer Akquisitionspipeline von 11 Mrd EUR Umsatz – auf MINDESTENS 4 Mrd Umsatz kommen. Und damit würde die Mutares zumindest bezüglich Konzernumsatz wohl erstmals die AURELIUS „überholen“. Zur Erinnerung: Aurelius erwartet nur einen „moderat steigenden Konzernumsatz“, so dass bei einer Ausgangsbasis von gut 3,2 Mrd EUR wohl eher keine „mindestens 4 Mrd EUR“ erreichbar sein sollten. Aber wichtiger als UMSATZ sind natürlich, die erzielten Gewinne, weniger die operativen Gewinne, eher die Veräusserungsgewinne und Consultingerträge der Holdinggesellschaft.

NAV bei Aurelius – Bargain Purchase Erträge als „Krücke“ zum NAV bei Mutares

NAV je Aurelius Aktie – Masstab für „Luft nach oben“, mit „Risikoabschlag für Ukraineauswirkungen“ berechnet! Bei Mutares findet sich keine Angabe zu einem NAV. Hinweis auf „Werte“ über den Bilanzansatz hinaus bieten die Bargain-Purchase-Erträge (Erträge aus „Minderzahlungen beim Erwerb von Beteiligungen für deren Assets“, die dem EBITDA des Konzerns zugerechnet werden. Also die Differenz zwischen Kaufpreis und Fair-Value von Assets, Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenständen:

Um die Transparenz zu steigern nahm Aurelius eine Änderung beim Ausweis des NAV vor: Der bisher ausgewiesene Brutto-NAV wurde um zu erwartende Transaktionskosten bei der Veräußerung der Portfoliounternehmen sowie sämtliche mit den einzelnen Portfoliounternehmen im Zusammenhang stehenden Managementvergütungen bereinigt.

Auch zukünftig soll der Netto-NAV quartalsweise veröffentlicht werden. Mit diesem Geschäftsbericht werde zur besseren Vergleichbarkeit letztmalig der Brutto-NAV zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2021 in Höhe von 1.270,5 Mio EUR und damit um 32 %über dem Vorjahreswert ausgewiesen (31.12.2020: 966,2 Mio). Der Netto-NAV habe zum 31 Dezember 2021 1.004,7 Mio.EUR, was einem Wert von 35,26 EUR je Aktie entsprochen habe. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Unwägbarkeiten durch die kriegerischen Aktivitäten in der Ukraine hat sich die AURELIUS Equity Opportunities dazu entschieden, einen Sicherheitsabschlag in Höhe von acht Prozent auf den NAV zum Jahresende 2021 vorzunehmen, der in den oben genannten Werten bereits enthalten ist. Dieser pauschale Abschlag orientiert sich an dem gegenwärtigen Rückgang des DAX in Höhe von etwa acht Prozent seit Kriegsbeginn zum 10. März 2022.

Dazu die entsprechende Berechnung des Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)

31.12.2020 31.12.2021 Veränderung in % Industrial Production 343,3 500,9 46 Retail & Consumer Products 345,0 369,2 7 Services & Solutions 81,7 143,2 75 NAV der Portfoliounternehmen 770,0 1.013,3 32 Andere * 196,2 254,1 30 Co-Investments -/- 3,1 -/- Summe NAV (brutto) ** 966,2 1.270,5 32 Transaktionskosten und Managementvergütung 265,8 Summe NAV (netto) 1.004,7 NAV (netto) je Aktie in EUR *** 35,26

MUTARES: Kann eine förmliche Explosion bei den sog. Bargain-Purchase-Erträgen melden. In 2021 erreichten diese 692,7 Mio EUR, während sie in 2020 noch bei 207,8 Mio EUR lagen. Also finden sich zumindest teilweise „erhöhte Werte“ von Beteiligungen gegenüber dem Anschaffungswert auf der Aktivseite der Konzernbilanz wieder. Aber operative Verbesserungen, die zu einer Wertsteigerung von noch nicht veräusserten Beteiligungen führen sollten, wären zwar bei einem NAV zu berücksichtigen, finden aber in der Mutares Bilanz keinen Niederschlag.

EBITDA Aurelius und Mutares erhöhten ihre Verkaufserlöse wesentlich.

AURELIUS: Der deutliche Anstieg des operativen EBITDA um 50 Prozent auf 249,7 Mio EUR (2020: 167,6 Mi. EUR) spiegelt die positive Entwicklung nahezu aller Konzernunternehmen wider. Besonders hervorgehoben wird dabei die positive Entwicklung folgender Konzernunternehmen: Zentia, moveero, Silvan, Distrelec sowie VAG.

Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im Geschäftsjahr 2021 bei 358,3 Mio EUR (2020: 431,1 Mio EUR). Die Differenz sei im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2021 deutlich geringeren Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung („bargain purchase“) in Höhe von 36,4 Mio EUR gegenüber 292,2 Mio EUR im Vorjahr zurückzuführen. An Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen fielen im Berichtszeitraum 91,5 Mio EUR (2020: 107,4 Mio) an, was einem Rückgang von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

MUTARES: Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 566,5 Mio EUR (Vorjahr: 142,7 Mio). Für den Anstieg, nahezu eine Vervierfachung des Vorjahreswertes, waren die sehr hohe Transaktionstätigkeit und die mit den umfangreichen Akquisitionen verbundenen Gewinne aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der wesentliche Treiber. Das Adjusted EBITDA – vermindert um die Gewinne „aus günstigem Erwerb von Beteiligungen“ lag bei -41,3 Mio EUR (Vorjahr: -28,8 Mio) und wurde vornehmlich von den Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten sowie den noch negativen Ergebnisbeiträgen der in den vergangenen zwölf Monaten erworbenen Beteiligungen belastet.

Die Bargain Purchase Erträge, die bei Mutares einen gewaltigen Sprung hingelegt haben, während bei Aurelius ein Rückgang feststellbar ist, deuten darauf hin, das Mutares „günstiger“ oder „leidendere“ Unternehmen aufkaufte, während Aurelius eher „gutlaufende Unternehmen“ im Portfolio hatte oder aufkaufte – deshalb auch das deutlich positivere EBITDA auf Konzernebene. Bestimmt auch positiver Effekt durch die gestiegene „Kaufkraft“ übe rCo-Investments mit dem neuaufgelegten Aurelius Fonds!

WICHTIGSTES KRITERIUM: TRANSAKTIONEN, Verkäufe. Aurelius und Mutares sehr aktiv in 2021

AURELIUS: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat die AURELIUS Equity Opportunities mit HÜPPE, Remi Claeys und UNILUX drei Plattforminvestitionen abgeschlossen. Als strategische Add-on-Akquisitionen verstärkten zudem die Movement Group, GSB Gerüstbau und Nordic Lift bestehende Konzerntöchter. Im Zuge des im Jahr 2021 um Co-Investments gemeinsam mit dem neu geschaffenen AURELIUS European Opportunities Fund IV vergrößerten Investitionsspektrums wurden das europäische Consumer Battery-Geschäft von Panasonic (heute: Advanced Power Solutions) sowie SSE Contracting Limited (heute: Enerveo) erworben.

Durch den Verkauf der Restaktivitäten der Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA sowie der Konzerntochter Wychem an Ascensus Specialties, einen US-amerikanischen Anbieter von Spezialchemikalien, konnte das Ergebnis aus Unternehmensverkäufen auf 163,7 Mio EUR mehr als verdoppelt werden (2020: 78,7 Mio EUR).

MUTARES: Das Geschäftsjahr 2021 war das bisher transaktionsreichste in der Unternehmensgeschichte der Mutares. Auf der Akquisitionsseite hat Mutares in den drei Segmenten Automotive & Mobility, Engineering & Technology sowie Goods & Services insgesamt 14 Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen. Mit EXI, Clecim, Repartim, Lapeyre, La Rochette, ADComms, Innomotive Systems Hainichen, Ganter Construction & Interiors, LMS, Asteri und Frigoscandia hat Mutares elf Plattform-Investments sowie mit Permasteelisa España, Rasche Umformtechnik und NCC Road Services in Dänemark drei Add-on-Investments für die Donges Group, PrimoTECS Group und Terranor Group vollzogen.

Die im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 vereinbarte Übernahme von Toshiba Transmission & Distribution Europe wurde nach dem Bilanzstichtag im ersten Quartal 2022 abgeschlossen; das Unternehmen firmiert nun als Balcke-Dürr Energy Solutions. Der Abschluss der im November 2021 angekündigten Übernahme von Sealynx International als Add-on-Akquisition für die SFC Solutions Group, die wiederum der ESF Industrial Solutions Group im Segment Automotive & Mobility zugerechnet wird, soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Die zunehmende Reife der Beteiligungen im Lebenszyklus des Mutares-Geschäftsmodells spiegelt sich auch in den zahlreichen Transaktionen auf der Exit-Seite wider. Insgesamt konnte Mutares im Geschäftsjahr 2021 sechs Unternehmen in die Hände neuer Eigentümer übergeben. So wurde Balcke-Dürr Rothemühle Deutschland an die Howden Group, Nexive an die Poste Italiane und die STS Group an die Adler Pelzer Group erfolgreich veräußert. Weiter folgten die Exits von TréfilUnion, EUPEC und La Meusienne an LiCap und von Cenpa an Accursia Capital. Schließlich hat die Donges Group ihre Tochtergesellschaft Norsilk an Protac veräußert. Der Vollzug des bereits im Dezember vereinbarten Verkaufs von BEXity an die Raben Group erfolgte nach dem Abschlussstichtag im Februar 2022.

Aurelius und Mutares setzten die Story fort – Nach dem Berichtszeitraum

AURELIUS: Anfang des Jahres 2022 hat die Ideal Shopping Direct sowohl den Verkauf des Geschäftsbereichs ‚Create and Craft‘ an Hochanda Global Limited, firmierend als ‚The Craft Store‘, als auch den Verkauf der Vermögenswerte ihres Garn- und Zubehörgeschäfts ‚Deramores‘ an LoveCrafts Group Limited vereinbart. Am 15 . Februar 2022 hat die Gesellschaft abschließend ihr verbliebenes Geschäft, die TV– und Web-Kanäle unter dem Namen Ideal World, an den britischen Unternehmer und Investor Hamish Morjaria verkauft. Alle Teile der Ideal Shopping Direct sind veräußert bzw. haben den Konsolidierungskreis des Aurelius Konzerns verlassen.

Im Rahmen einer Carve-Out-Transaktion vom Mutterkonzern Saint-Gobain wurde am 18 . Februar 2022 die Übernahme von Ceramic Tile Distributors (CTD) vereinbart. Die Transaktion wird über die Co-Investmentstruktur von AURELIUS abgewickelt, wobei die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 30 Prozent der Stimmrechte ausübt. CTD ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Spezialanbieter von hochwertigen Keramikfliesen, der über 89 Filialen und vier Vertriebszentren verfügt. Das Unternehmen vertreibt in erster Linie Fliesen, Fliesenkleber, Fugenmörtel sowie die dazugehörigen Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien für die Vorbereitung, das Verlegen, Schneiden und Bohren von Fliesen. Die führende Position von CTD im B2B-Markt wird durch die hohe Markenbekanntheit seiner Gemini-Produktlinie und die positive Geschäftsentwicklung der jüngsten Vergangenheit unterstützt. Im Jahr 2021 erzielte CTD einen Umsatz von ca. 120 Millionen Euro. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende März 2022 abgeschlossen.

AKAD ging, Minova kam

Am 25 . Februar 2022 wurde der Verkauf der Fernhochschule AKAD University (AKAD) an den strategischen Käufer Galileo Global Education ( ‚Galileo‘) abgeschlossen. Die AKAD war im Segment Services & Solutions enthalten. Die Nettovermögenswerte der Veräußerungsgruppe AKAD betragen zum 31 . Dezember 2021 3,8 Mio EUR und es wird ein Ergebnis nach Steuern der AKAD von 0,6 Mio EUR ausgewiesen. Die Entkonsolidierung der Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2022 durchgeführt.

Am 28 . Februar 2022 konnte die Akquisition von Minova im Rahmen einer globalen Carve-Out-Transaktion von Orica Limited, Melbourne/Australien für einen Enterprise Value von ca. 114 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen werden. Die Akquisition ist bereits die vierte abgeschlossene Transaktion im Rahmen der Co-Investmentstruktur von AURELIUS, wobei die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 30 Prozent der Stimmrechte ausübt. Minova mit Hauptsitz in London/Großbritannien ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Sicherungs- und Verfestigungsmitteln sowie Dienstleistungen für Bergbau- und Infrastrukturkunden. Mit 13 Produktionsstandorten und 18 Vertriebsbüros in Nordamerika, Europa und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Südafrika, Indien und Australien sowie mehr als 1 .000 Mitarbeitern erwirtschaftete Minova im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von ca. 300 Mio EUR.



Mutares

Im ersten Quartal 2022 wurden bereits Vereinbarungen für zwei Transaktionen unterzeichnet: die Akquisition von Vallourec Bearing Tubes von Vallourec und das ATI Sheffield Geschäft von Allegheny Technologies Incorporated als neue Plattform-Investments für das Segment Engineering & Technology. Weitere wesentliche Zukäufe sind in einer weit fortgeschrittenen Phase mit einem Umsatzvolumen von annähernd EUR 1,0 Mrd. und Mutares ist zuversichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2022 weitere Transaktionen zu verkünden.

Und auf der Exit-Seite prüfe Mutares weiterhin mögliche Optionen für die exit-reifen Beteiligungen des Portfolios, insbesondere für die Donges Group, einen der führenden europäischen Komplettanbieter von Stahlbrücken, Stahlkonstruktionen sowie Dach- und Fassadensystemen, einschließlich eines möglichen Börsengangs der Donges Group oder einzelner Teile daraus. Bis eine finale Entscheidung getroffen werde, konzentriere sich die Donges Group weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie von Rentabilität und Wachstum.

Neben Donges waren zum 31.12.2021 im Stadium „Verkaufsreif“ folgende Beteiligungen eingestuft: Donges, wie bereits beschrieben, die BEXity, die bereits im Dezember vereinbarte Veräusserung wurde im Februar 2022 rechtsgültig, und die keeper Group. Und mit mehr als 650 Mitarbeitern erwirtschaftet die keeeper Group einen Jahresumsatz von mehr als 100 Mio EUR, wäre also auch ein „nennswerter“ Exit. Ob Donges oder keeper Group – interessante Kandidaten auf jeden Fall.

Interessant für „an Einzelheiten interessierte“ in diesem Zusammenhang der ausführliche, vollständige Abschlussbericht der Aurelius mit ausführlicher Darstellung der aktuellen Beteiligungen (zum 31.12.2021) und der ebenfalls vollständige und ausführliche Abschlussbericht der MUTARES mit ausführlicher Darstellung der aktuellen Beteiligungen. Auf jeden Fall bleibt es dabei: Beide Carve-out Spezialisten „leben“ von den – bisher regelmässig erfolgten – Exits. Die Aurelius Aktie ist definitv transparenter und damit „greifbarer“ als in den vergangenen Jahren geworden. Und operativ läufts, sofern die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine nicht noch „böse Überraschungen“ bringen. Und bei Mutares beeindruckt das offensive Umsatzwachstum – wobei die Beteiligungen insgesamt operativ noch einen weiteren Weg vor sich haben als bei Aurelius.



