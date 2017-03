Aurelius: Massive Short-Attacke durch geringes Handelsvolumen ermöglicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Lieber Leser,

Aurelius ist nun unter unglaublichen Verkaufsdruck geraten. Allein am Dienstag gab die Aktie 17,05 % nach. Am Mittwoch ging es dann noch einmal mehr als 30 % nach unten. Short-Attacke nennen technische Analysten diesen Ausbruch nach unten, wenn eine Aktie unter Beschuss von Spekulanten gerät. Das Unternehmen hatte als Gegenmaßnahme unter anderem sofort seine aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht und hohe Aktienrückkäufe getätigt. Dies brachte jedoch keine entscheidende Wende.

Research-Dienst mit negativen Nachrichten

Auslöser der Short-Attacke war der Zweifel des sogenannten Research-Dienstes Gotham City Research, der beim Substanzwert der Aktie einen deutlichen Abzug vorgenommen hatte. Formal ist die Aktie jetzt in allen zeitlich relevanten Dimensionen im Abwärtstrend. Dies scheint übertrieben, nachdem Aurelius erst am 17. März ein neues Allzeithoch markiert hatte.

Der Aktienhandel ist zudem vergleichsweise ruhig. Daher lassen sich Kurse relativ gut manipulieren. Ich unterstelle mal, dass der aktuelle Aktienkurs nicht dem tatsächlichen Marktwert entspricht, solange keine weiteren fundamentalen Daten die Gotham-Behauptungen unterstützen. Hier sollten Investoren meiner Meinung die bisherige Bewertung nicht aus den Augen verlieren, die weitaus günstiger ausgefallen war. Doch das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, wenn man nicht selber in die Aktie investiert ist.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.