Aurelius: Kurzer Zwischenstopp auf der Bullenautobahn!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

die Aurelius-Aktie befindet sich seit Mitte November in einem untergeordneten Aufwärtstrend. Der Trend ist stabil und in der ersten Dezemberhälfte konnte man den Eindruck gewinnen, als würden die Kurse von den Käufern wie an einer Schnur gleichmäßig nach oben gezogen. Die letzten Tage vor Weihnachten waren jedoch von einer deutlich nachlassenden Dynamik geprägt.

Zunehmend geht der Aurelius-Kurs in eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau über. Diese könnte in den kommenden Handelstagen als Basis für weitere Anstiege dienen. Das die zu beobachtende Schwäche gerade jetzt einsetzt ist nicht weiter verwunderlich, denn der Kurs hat sich dem Oktoberhoch bei 58 Euro bis auf wenige Cent angenähert. Ein zeitweiliger Rückfall oder zumindest ein kleiner Zwischenstopp auf dem aktuellen Niveau passt somit gut ins Bild und ist noch kein Anlass zur Sorge.

Die Käufer sollten weiter dran bleiben

Langfristig sollten sich die Käufer jedoch mit dem erreichten Kursniveau nicht begnügen. Es muss auch weiterhin ihr Ziel sein, die Aktie mittelfristig an das alte Hoch bei 62 Euro heranzuführen und damit den Shortangriff von Gotham aus dem Frühjahr 2017 endgültig vergessen zu machen.

Dank des überzeugenden Trends und der Abwesenheit von Verkaufssignalen liegen die Chancen weiterhin klar auf der Longseite. Zu beachten ist aber die Shortquote. Sie ist weiterhin vergleichsweise hoch und mahnt deshalb zur Vorsicht. Anleger sollten deshalb den Kursverlauf der Aurelius-Aktie auch weiterhin engmaschig verfolgen.

Mit 3 Aktien: +570 % Wachstum – SO geht das Aktien-Wunder!

Spezialreport enthüllt: Für REICHTUM brauchen Sie nur diese drei Aktien. Experten sprechen von der „Geldanlage 3.0“, denn nur hier bekommen Sie +570 % Wachstum für 2017!

HIER klicken und die Namen vollkommen KOSTENLOS anfordern!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.