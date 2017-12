Aurelius: Kurz vor Jahresende eine klare Kaufempfehlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius konnte auch kurz vor dem Weihnachtsfest noch einmal für sich Werbung machen. Die Aktie verlor zwar, verteidigte aber das sehr positive Gesamtbild, meinen Chartanalysten beim Blick auf den Kurvenverlauf der jüngsten fünf Wochen. Die Chance auf Kursgewinne von mehr als 20 % sind größer als noch vor Monatsfrist. Im Detail: Die Aktie ging mit Kursen oberhalb von 56 Euro aus dem Vorweihnachtshandel. Dabei wurde der übergeordnete leichte Aufwärtstrend, der sich unter stärkeren Schwankungen vollzieht, bestätigt. Der Wert schob sich nach den zuletzt wiederum erfolgreich getesteten und zurückeroberten 50 Euro als markanter Kursgrenze erneut über 50 Euro und steigt in Richtung früherer Zwischenhochs. Dies ist eine Bestätigung des übergeordneten Trends und dürfte dem Wert weiteren Auftrieb für die kommenden Wochen verleihen. Bei 57,21 Euro wurde am 2. Oktober 2017 das bisherige 6-Monats-Hoch erreicht, das nach einem guten Auftakt in die letzte Woche des Jahres wieder zum Greifen nah ist. Dies sollte nach Meinung der Chartspezialisten aber nur eine Zwischenetappe auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch sein. Am 17. März 2017 war die bisherige Rekordmarke von 67,03 Euro erreicht worden. Bis dahin fehlen noch annähernd 16,8 %. Sollte die Rekordbarriere nach oben verschoben werden, würde neues Potenzial freigesetzt.

Chartanalysten erwarten erst in Höhe von etwa 52 Euro erneut einen Kampf um die charttechnische Aufwärtstrend-Bewegung. Insofern ist die Situation derzeit günstig. Wirtschaftlich orientierte Analysten können darauf verweisen, dass das Unternehmen kurz vor Weihnachten einen britischen Buchhändler übernommen hat und damit steigende Umsätze möglich scheinen. Noch immer sind 100 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Niemand verkauft, niemand hält.

Technische Analysten: Gutes Bild

Technische Analysten sind ebenfalls der Auffassung, Aurelius befinde sich in einer komfortablen Ausgangslage. Immerhin sind die Trendsignale durchgehend positiv. Bei einem Abstand von 11,3 % zum GD200, der bei 51,04 Euro verläuft, ist der Trend zudem stark. Ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.