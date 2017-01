Aurelius: Klettert der Kurs nochmals um 10 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

seit Oktober ist ein interessantes Schauspiel bei der Aktie von Aurelius zu beobachten. Der Kurs steigt und steigt, weil die Holdinggesellschaft kontinuierlich eigene Aktien zurückkauft. Nun geht das Programm in die Verlängerung, wie das Unternehmen mitteilte. Werden wir in den kommenden Wochen vergleichbare Kurszuwächse bewundern dürfen?

Der Vorstand fackelte nicht lange

Im Oktober startete Aurelius sein erstes Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 26 Mio. Euro. Dieses lief in der vergangenen Woche aus. Die Aktionärsversammlung hatte dazu im vergangenen Sommer ihre Zustimmung erteilt. Seit dem Startschuss zog der Aurelius-Kurs dann merklich an. Logisch: Der Wert des Anteilscheins erhöht sich sukzessive und jede Woche gibt es einen Käufer am Markt, der – überspitzt formuliert – jeden Preis zu zahlen bereit ist.

Beim Votum der Anleger hatte sich der Konzern zudem ein Optionsrecht einräumen lassen. Der Vorstand durfte weitere Rückkaufprogramme mit einem Maximalvolumen von wiederum 26 Mio. Euro in Angriff nehmen. Davon machte die Konzernspitze unmittelbar nach Ablauf des alten Programms nun am 30. Januar Gebrauch. Der Konzern will bis Anfang April jede Woche bis zu 50.000 Aktien aufkaufen.

Zwischen Oktober und Januar betrug der Kurszuwachs knappe 10 Euro (bei einem aktuellen Kursstand von rund 58,50 Euro). Ob sich bis April nun weitere 10 Euro Kursgewinn hinzugesellen? Wir werden sehen.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

