Aurelius: Ein Kaufwert erster Güte!

Liebe Leser,

Aurelius ist zuletzt wieder stärker gestiegen. Die Aktie befindet sich ohnehin im Aufwärtstrend, aber könnte jetzt noch einmal annähernd 20 % aufsatteln, heißt es mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten. Denn der Wert sollte nun die nächsten Rekordhochs anpeilen. Im Detail: Die Aktie ist in einem stärkeren Aufwärtstrend, als Chartanalysten noch vor wenigen Wochen vermuteten. Seit Mitte November hat die Aktie ausgehend von einem Zwischentief unterhalb von 50 Euro kräftig aufgesattelt und kletterte nun auf ein neues Zwischenhoch bei 58,60 Euro. Im Zuge dessen wurde auch ein neues 6-Monats-Hoch markiert. Nun gibt es nur noch ein Top, das als Kursziel herangezogen werden kann: 67,03 Euro als das Allzeithoch vom 17. März 2017. Dieses Top ist aktuell noch gut 13 % entfernt. Eine überschaubare Distanz, meinen die charttechnischen Analysten. Die Stimmung könnte also kaum besser sein. Ohne dass es nennenswerte wirtschaftlich bedeutende Informationen gegeben hätte, bekommt die Aktie auch die volle Zustimmung von Bankanalysten. Immerhin sind 100 % unverändert der Meinung, der Titel sei ein Kauf. Niemand hält oder verkauft die Aktie.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Auch technische Analysten sind optimistisch. Immerhin konnte der Wert zuletzt in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen den Hausse-Modus zurückerlangen. Dabei gelang es, den GD200, der bei 50,90 Euro verläuft, um mehr als 13 % zu distanzieren. Dies ist ein starkes Zeichen für einen breit angelegten Aufwärtstrend. Damit gilt für den Wert von Aurelius derzeit ein deutliches Kaufsignal! Erst bei Notierungen von weniger als 50 Euro wären alle Trendsignale wieder negativ, womit ein deutliches Verkaufssignal entstehen würde. Dies ist wiederum angesichts vieler charttechnischer Unterstützungen relativ unwahrscheinlich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.