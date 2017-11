Aurelius: Der Kampf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius ist in den vergangenen Tagen etwas nach unten gerutscht. Dennoch sind Analysten mehrheitlich der Meinung, dass das Unternehmen in einem deutlichen Aufwärtstrend sei. Denn die Kurse sind zwar innerhalb des letzten Monats um 4,5 % abgerutscht, befinden sich allerdings noch immer über der wichtigen Untergrenze von 50 Euro. Die Notierungen dürften dank dieser mittlerweile recht gut befestigten Haltezone aus Sicht der Chartanalysten nicht mehr so schnell in Richtung des 6-Monats-Tiefs bei 45,46 Euro zurückgehen. Das wiederum heißt, dass sich der Blick eher nach oben richtet.

Nach einem leichten Kursgewinne zum Wochenauftakt bleibt das 6-Monats-Hoch bei 57,21 Euro ein erstes Ziel für Aurelius. Die Aktie weist einen Abstand von knapp 10 % auf. Das übergeordnete Ziel im charttechnischen Aufwärtstrend lautet allerdings immer noch 67,03 Euro. Hier hatte Aurelius am 17. März 2017 ein nach wie vor gültiges Allzeithoch realisiert. Bis dahin gilt es noch mehr als 20 % gutzumachen.

Fundamental orientierte Analysten sind ohnehin von Aurelius überzeugt. Die Aktie ist zu 100 % ein Kauf, heißt es aus diesen Reihen.

Technische Analysten: Der Kampf geht weiter!

Nicht ganz so optimistisch sind die Spezialisten der technischen Analyse. Nach der Methodik der gleitenden Durchschnitte befindet sich die Aktie im Kampf um den Aufwärtstrend in allen(!) bedeutenden Zeitzonen. Insofern gelte es hier vorsichtig zu bleiben!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.