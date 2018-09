Aurelius: Die Käufer verschaffen sich etwas mehr Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Die Aurelius-Aktie stieg in den ersten vier Monate des Jahres kontinuierlich an und verbesserte sich bis zum 14. Mai 2018 auf 65,80 Euro. Das im Vorjahr markierte Allzeithoch konnte anschließend jedoch nicht mehr erreicht werden, denn der Kurs der Aktie fiel in einer steilen Abwärtsbewegung deutlich zurück.

Die 50-Tagelinie wurde sehr schnell unterschritten. Seitdem wirkt der gleitende Durchschnitt als Widerstand und deckelte jeden Versuch der Käufer, die Aktie wieder ansteigen zu lassen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.