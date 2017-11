Aurelius: Jetzt winkt ein kräftiges Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius konnte nun eine ganz wichtige charttechnische Obergrenze wieder zurückerobern. Charttechnische Analysten zeigten sich begeistert. Die Aktie könne mehr als 14 % bzw. sogar über 25 % hinzugewinnen, wenn nun wieder alte Tops anvisiert werden. Im Einzelnen: Die Aktie legte knapp 3 % zu und überwand damit die runde und bedeutende Marke von 50 Euro in starker Manier. Sollte diese Rückeroberung nun bestätigt werden, würde sich wieder deutlicher Spielraum eröffnen. Bei etwa 52 Euro wartet eine massive charttechnische Hürde, darüber dürfte sich die Aktie in Richtung 57,21 Euro schieben können. Hier war am 2. Oktober das aktuelle 6-Monats-Hoch markiert worden.

Die Aktie hat dann sogar mittelfristig die Chance, 67,03 Euro anzugreifen. Dies ist das Allzeithoch, das Aurelius am 17. März 2017 erreicht hatte. 50 Euro fungieren dabei als wichtige Unterstützung, sofern die Aktie wieder unter Druck geraten sollte. Immerhin hatte die Aktie vor dem Tagesgewinn am Freitag fünf Tage lang hintereinander jeweils etwas abgeben müssen.

Wirtschaftlich neue Nachrichten gab es nicht. Dennoch sind weiterhin 100 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand plädiert für „Halten“ oder einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Jetzt fehlen weniger als 2 Euro!

Technische Analysten verweisen darauf, dass der GD200 für das langfristige Trendverhalten bei 52,01 Euro verläuft. Damit beträgt der Abstand lediglich 2,5 %. Dennoch befindet sich die Aktie formal noch im Abwärtstrend, ist allerdings mit besten Chancen ausgestattet. Insgesamt herrscht also ein neutrales Signal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.