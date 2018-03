Aurelius: Jetzt kann es wieder richtig losgehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

Aurelius ist am Montag nicht mehr weiter nach unten gesackt. Charttechnische Analysten sehen bei der Aktie nun bereits wieder enormes Potenzial für weiter steigende Notierungen. Denn die Aktie sei in einem Aufwärtstrend und sei in den vergangenen Wochen lediglich etwas langsamer gewesen, urteilen sie. Der Titel habe jedoch wertvolle Unterstützungen ausgebildet, von denen aus es nun deutlich nach oben gehen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.