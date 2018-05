Aurelius: Interessante Insider-Transaktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Bei der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz „Aurelius“) ist nach dem Ereignis „Hauptversammlung“ inzwischen wieder etwas Ruhe eingekehrt, was die Investoren bzw. die Investor Relations betrifft. Der Blick auf den Finanzkalender zeigt gewissermaßen ein Sommerloch, denn als nächster Termin steht da erst der 9. August. An dem Tag sollen die Zahlen zum ersten Halbjahr 2018 veröffentlicht werden. Doch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.