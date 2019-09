Aurelius: Impuls nach oben!

Nach einem Anstieg zu Anfang des Monats hat die Aktie von Aurelius in den vergangenen Tagen wieder etwas nachgegeben. Vom Höchststand bei genau 40 Euro ging es zurück auf unter 37 Euro. Auch in den Donnerstag starteten die Anteilsscheine der Beteiligungsgesellschaft zunächst mit einem Minus, bevor sie dann ins Plus drehten. Möglicherweise hatte eine aktuelle Nachricht von Aurelius dazu einen Impuls ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung