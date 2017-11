Aurelius: Hier wird investiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Aurelius gab, hat sich Peter Niedermeyer in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Anfang der Woche hat Aurelius mitgeteilt, dass die Aurelius-Tochter Office Depot Europa kräftig in die Zukunft investieren will. Dafür werden ab sofort bis Ende 2018 20 Millionen Euro investiert.

Die Investition! Zugute kommen werden diese Investitionen der „Erneuerung und Erweiterung der Webseiten-Technologie auf Basis von SAP/Hybris“, also dem E-Commerce-Angebot des Tochterunternehmens. Dass genau in diesem Bereich investiert werden soll, liegt daran, dass der „E-Commerce und Self-Service“ für Kunden im B2B-Bereich „immer wichtiger“ werde. Auch bisher habe sich die Einführung der neuen Technologie gelohnt, da der damit online erzielte Umsatz gestiegen sei und sich die Kundenzufriedenheit positiv entwickelt habe.

Der Ausblick! Beim Aktienkurs gibt es derzeit auf Monatssicht rund 5% und auf 12-Monats-Sicht rund 8% Minus.

Wie wird es bei Aurelius nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.