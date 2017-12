Aurelius: Hier winken weitere Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius weiß weiterhin zu überzeugen. Die Aktie ist nach Meinung charttechnischer Analysten in diesen Tagen auf dem Weg, sich neues Potenzial in Höhe von fast 20 % und bei einem erfolgreichen Ausbruchsversuch auch mehr zu eröffnen. Schließlich kämpft der Wert jetzt mit einem bedeutenden Zwischenhoch. Im Detail: Die Aktie verharrt kurz vor Ende dieses Jahres bei gut 57 Euro. Dies ist ein gutes Zeichen, insofern es hier um ein neues 6-Monats-Hoch geht. Wird das bisherige Top bei 57,48 Euro vom 27. Dezember überwunden, dann eröffnet sich ein fast widerstandsfreier Bereich bis hin zum bisherigen Allzeithoch bei 67,03 Euro. Dieses war am 17. März 2017 markiert worden. Bis dahin fehlen gut 17 % – darüber hätte Aurelius sogar die Möglichkeit, um Kursgewinne von weiteren 8 Euro zu realisieren. 75 Euro erscheinen angesichts der dann widerstandsfreien Zone als realistisch. Auch nach unten hin ist der Wert gut abgesichert. Unterstützungen fangen vor allem im Bereich von 52/53 Euro an. Darunter dürften dann auch die runden 50 Euro Halt geben. Das 6-Monats-Tief bei 45,46 Euro vom 4. Juli dürfte dagegen nicht mehr in den Fokus geraten.

Wirtschaftlich betrachtet hat sich für den Wert zuletzt nicht mehr viel getan. Noch immer sind 100 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Niemand votiert für Halten oder verkauft den Titel derzeit.

Technische Analysten: Positives Bild!

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie sei in einem klaren Aufwärtstrend. Alle Trendsignale sind aufwärts gerichtet. Der GD200 ist 11 % vom Kurs entfernt und verläuft bei 51 Euro. Ein deutliches Kaufsignal! Erst bei Kursen von 53,50 Euro wäre damit zu rechnen, dass sich ein technischer Wandel ankündigt oder auch die Stimmung nach unten kippt. Davon ist Aurelius jedoch derzeit recht weit entfernt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.