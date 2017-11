Aurelius: Hier will man lukratives Potenzial nutzbar machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

nachdem die Beteiligungsgesellschaft Aurelius bereits Ende letzter Woche einen erweiterten Expansionskurs ihrer Hotel-Tochter GHOTEL bekannt gab, meldet der Konzern nun eine weitere Investition in die Zukunft.

Office Depot Europe

Diesmal handelt es sich um das Aurelius-Konzernunternehmen Office Depot Europe, ein Anbieter von Bürobedarf und -dienstleistungen. Das Europageschäft des US-Bürohändlers Office Depot wurde Ende 2016 an das Investmentunternehmen verkauft und gehört seit dem 2. Januar 2017 zum Aurelius-Imperium.

Investitionssumme: 20 Millionen Euro

Laut der nun veröffentlichten Pressemitteilung wird der Bürodienstleister bis Ende 2018 20 Millionen Euro „in die Erneuerung und Erweiterung der Webseiten-Technologie auf Basis von SAP/Hybris“ investieren.

Die Pläne

Mit der ausgedehnten Investitionssumme will Office Depot Europe den „Kunden-Flow auf den Webseiten“ steigern, „neue Funktionalitäten“ ermöglichen, ein „responsives Design für die automatische Anpassung an verschiedene Endgeräte“ ermöglichen sowie „die Skalierbarkeit über die einzelnen Gesellschaften von Office Depot Europe“ in den Vordergrund stellen, so die ambitionierten Pläne.

Darüber hinaus sollen Teile der Investitionssumme in eine „erweiterte Anbindung von Einzelhandelspartnern sowie funktionale Erweiterungen wie Auftragsmanagement und -nachverfolgung“ fließen.

Neues Kundenpotenzial im Fokus

Das Ziel: Mit der Effizienzoffensive im Bereich des E-Commerce und des Self-Service soll die Abwicklung auf den Webseiten „intuitive[r], schnelle[r] sowie serviceorientierte[r]“ ablaufen und somit neues B2B-Kundenpotenzial geschaffen werden.

Lukrative Möglichkeiten

Die seit der Übernahme forcierte Neuausrichtung der Aurelius-Tochter zeigte laut Konzernangaben bereits positive Wirkung. So konnte man mit der neuen Technologie in den Niederlanden, in Deutschland, Österreich sowie Irland bereits mit einem gestiegenen Online-Umsatz und mit einer verbesserten Kundenzufriedenheit Erfolge erzielen. Die nun geplanten Investitionen werden diesen Kurs im kommenden Jahr „maßgeblich unterstützen“, so die Prognose der Beteiligungsgesellschaft.

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.