Aurelius: Hier erhofft man sich einiges!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

seit 2016 gehört die Conaxess Trade Group, ein Distributor im Bereich der “Fast Moving Consumer Goods (FMCG)“, zum Aurelius-Imperium. Als FMCG oder schnelldrehende Produkte werden jene Handelswaren bezeichnet, die sich durch eine hohe Kaufhäufigkeit auszeichnen – wie etwa Konsumgüter des täglichen Bedarfs (Nahrungsmittel, Kosmetikartikel etc.).

Conaxess schluckt Galleberg AS

Wie Aurelius nun im Zuge einer Pressemitteilung bekannt gab, hat sich Conaxess einen führenden norwegischen Distributor von Markenartikeln für Gemischt- sowie Lebensmittelläden und für Reformhäuser und Gastronomie einverleibt. Konkret handelt sich um das Unternehmen Galleberg AS.

Übernahme soll Jahresumsatz der Tochter verdoppeln

Die Akquisition des in Oslo sitzenden Familienunternehmens soll den Jahresumsatz der Tochter auf etwa 45 Millionen Euro verdoppeln. Hierzu beitragen sollen vor allem die deutliche Ausweitung des FMCG-Angebots sowie die Nutzung frischer Vertriebswege in Norwegen. Der Kaufpreis wurde indes nicht genannt.

Conaxess stärkt Markposition und soll von Synergieeffekten profitieren

Nils Haase, Vice President bei Aurelius, kommentierte den Deal: „Wir freuen uns sehr über den Erwerb von Galleberg durch Conaxess. Diese Transaktion verschafft Conaxess zusätzliche Markterfahrung, stärkt seine Marktposition und ermöglicht es, den Markeninhabern noch besseren Service zu bieten. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass Conaxess auch von den Synergieeffekten durch die Add-on-Akquisition profitieren wird.“

Die Conaxess Trade Group

Die Conaxess Trade Group verfüge laut Aurelius-Angaben über 500 Beschäftigte unter anderem in Deutschland sowie Skandinavien und erreiche mit ihren „Marketing-, Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten vieler starker Marken“ über 130 Millionen Endabnehmer, so das Unternehmen.

Fundamentalanalyse, Value-Strategie und Co können einpacken! So machen sie alle 14 Tage fette Gewinne an der Börse!

Andere Analysen und Strategien können gegen diese Methode einpacken! Denn diese Methode bringt Ihnen schlicht und ergreifend alle 14 Tage einen fetten Börsengewinn. Wenn Sie jetzt zugreifen, können Sie sich auf die größten Gewinne Ihres Lebens freuen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.