Aurelius: Gotham City will nachlegen

Die Aktie von Aurelius krachte in den vergangenen zwei Tagen in Summe über 50% in den Keller und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Februar 2015. Mit einem Verlust von etwas mehr als 35 Prozent auf 35,00 Euro gingen sie gestern schließlich aus dem Handel. Das Management will nun in der kommenden Woche eine weitere detaillierte Erwiderung zu Vorwürfen veröffentlichen,...