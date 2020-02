Aurelius: Finanzaufsicht schreitet ein!

Der Schock war groß: Eine bislang weitgehend unbekannte Organisation namens Ontake Research warf Aurelius in der vergangenen Woche öffentlich Bilanzmanipulation vor – und der Aktienkurs rauschte in den Keller. Von 36 Euro ging es mit Aurelius in kürzester Zeit hinunter auf weniger als 30 Euro. Die Beteiligungsgesellschaft verwehrte sich prompt gegen alle Vorwürfe und kündigte an, alsbald die Behauptungen von Ontake ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung