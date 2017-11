Aurelius: Fällt die Aktie nun noch weiter zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

nachdem es am Dienstag für Aurelius noch leicht bergauf gegangen war, standen am Mittwoch bereits wieder Kursverluste zu Buche. Es bleibt dabei: Die Aktie notiert weiterhin unter der bedeutenden Marke von 50 Euro, die tunlichst überwunden werden sollte, um wieder für Aufwärtsimpulse zu sorgen. Das Papier befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend, solange es nicht gelingt, die runde Marke deutlich hinter sich zu lassen. Nun geht es für Aurelius auch darum, nicht auf das 6-Monats-Tief bei 45,46 Euro abzurutschen. Sollte dieses Tief erreicht oder sogar unterkreuzt werden, würden die Sorgen wachsen, dass es für die Aktie sogar in Richtung von 35 Euro zurückgehen könnte. Hier wurden die tiefsten Kurse der vergangenen zwei Jahre erzielt.

Aurelius ist indes wirtschaftlich in den vergangenen Tagen nicht sonderlich aufgefallen. Dementsprechend sind derzeit keine Stimmungsänderungen zu sehen. Noch immer sind 100 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand „hält“, niemand „verkauft“ die Aktie. Deshalb wird es nun noch einmal spannend, wenn die Analysten sich angesichts des Abwärtstrends zu einer Neubewertung durchringen sollten.

Aurelius: Technisch ebenfalls kritisch

Aus technischer Sicht sieht es für Aurelius nicht wirklich besser aus Die Aktie musste in allen zeitlichen Dimensionen einen Abwärtstrendwechsel verbuchen. Erst bei Kursen von 52,15 Euro wäre wieder ein langfristig bedeutender Hausse-Modus erreicht. Daher: Es ist höchste Vorsicht geboten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.