Aurelius Equity Aktie | ISIN:DE000A0JK2A8 | WKN:A0JK2A

Im Rahmen des Rückgangs seit Mai 2018 erreicht der Kurs das Preislevel von fast genau 30 Euro. Damit hat der Anteilschein um über 50 % an Wert verloren. In 2019 erholte sich die Aktie bis zur 45 Euro Marke. Doch von dort an kann der Kurs nicht mehr wirklich überzeugen. Wie in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung