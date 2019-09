Aurelius: Entscheidende Kursmarke geknackt – wie geht es weiter?

Nachdem sich die Aurelius-Aktie bis Ende August wieder in den Einzugsbereich der 50-Tagelinie vorgekämpft hatte, stand eine wichtige Richtungsentscheidung an. Sie ist in der Zwischenzeit zugunsten der Käufer gefallen und diese geben, seitdem der EMA50 bei 36,76 Euro überwunden werden konnte, ordentlich Gas.

In der Spitze konnte die Aktie bis zum Dienstagmittag auf 39,30 Euro ansteigen und damit fast bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung