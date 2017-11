Aurelius: Diese Bemühungen zahlen jetzt sich aus!

Liebe Leser,

frisches Geld für Aurelius: Wie aus einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung der Beteiligungsgesellschaft hervorgeht, wird der Konzern seine Tochter „Studienkreis“ veräußern. Käufer: IK Small Cap I Fund, ein Fond des europäischen Private Equity Unternehmens IK Investment Partners. Verkaufspreis: 71,7 Millionen Euro.

Der Studienkreis – ein führender Bildungsanbieter

Der Studienkreis gilt als führender privater Bildungsanbieter in Deutschland und offeriert wissenschaftlich untermauerte Nachhilfe und schulbegleitenden Ergänzungsunterricht für Schüler jeglicher Jahrgangsstufe und Schularten.

Der „dritte sehr erfolgreiche Unternehmensverkauf“ des Jahres

Für Aurelius ist dies der „dritte sehr erfolgreiche Unternehmensverkauf“ im laufenden Jahr. Der Deal soll noch im Dezember 2017 vollzogen werden, insofern die zuständigen Kartellbehörden ihre Genehmigung erteilen.

Die Aurelius-Maßnahmen und ihre Erfolge

Die Studienkreis-Gruppe gehört seit 2013 zum Aurelius-Imperium und wurde „seither als klare Nummer zwei mit rund 1.000 Standorten im deutschsprachigen Raum und rund 60.000 Schülern ausgebaut“, so die Investmentgesellschaft. Die Bilanz seit 2013: die Neueröffnung beziehungsweise Übernahme durch Franchisepartner von insgesamt 140 Standorten.

Laut Konzernangaben wurde hierfür pro Jahr eine siebenstellige Summe in den Bildungsanbieter investiert. Ein wichtiges Investitionsfeld war des Weiteren die Etablierung eines innovativen Online-Konzepts und einer Studienkreis-App, welche über das Internet „maßgeschneiderte Nachhilfedienstleistungen“ offeriert.

Die von Aurelius forcierten Maßnahmen führten laut eigenen Angaben zu einer Steigerung des Umsatzes der Studienkreis-Gruppe um über 20 Prozent und zu einer Verfünffachung des EBITDA.

Aurelius-Chef: Transaktion zahlt sich aus

Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender bei Aurelius, kommentierte: „Wir konnten den Studienkreis in fünf Jahren als AURELIUS Tochter sehr erfolgreich neu ausrichten und damit erneut unter Beweis stellen, dass unser operativer Ansatz, mit dem wir sehr nah an unseren Konzernunternehmen sind, der richtige Weg ist.“ Und: „Wir haben von Anfang an auch intensiv am Wachstum des Studienkreis gearbeitet, das zahlt sich mit der heutigen Transaktion aus.“

Ein Beitrag von Marco Schnepf.