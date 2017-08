Aurelius: Darum habe ich die Aktie verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

die Aurelius-Aktie war zuletzt aufgrund der Short-Attacke in den Medien stark vertreten. Sie ist auch jetzt noch laut Auswertung eine der gefragtesten Aktien. Der Kurs hat sich seit der Attacke um mehr als 20 % erholt. Aus der markttechnischen Perspektive fand die Erholung ab dem 200-Wochendurchschnitt statt. Ich hatte mir die Aktie ziemlich nahe am Tief ins Portfolio geholt. Ich muss zugeben, hier habe ich als erstes auf einen gut getimten Einstieg gehofft, was auch aufgegangen ist. Denn in diesem Fall hätte ich die Aktie solange im Portfolio halten können, bis das Tief wieder unterschritten wird, und hätte dabei kaum etwas verloren.

Langfristig immer noch ein gutes Investment

Auf der anderen Seite war ich auch von der fundamentalen Lage des Unternehmens überzeugt und bin es auch jetzt noch, was die langfristigen Aussichten angeht. Da ich meinen Handel jedoch nicht ausschließlich nach fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens richte, sondern ebenso versuche, zyklische Entwicklungen innerhalb einzelner Sektoren und Branchen zu erfassen, muss ich hin und wieder Prioritäten setzen. Und in Bezug auf Aurelius sehe ich gerade in naher Zukunft nun etwas beschränktes Aufwärtspotential auf uns zukommen. Dass die Aktie es in den letzten beiden Monaten nicht nahhaltig über den 100-Wochendurchschnitt geschafft hat, bestärkt mich in dieser Annahme.

Plus 20 % sollte reichen

Natürlich kann ich mich täuschen. Doch am Ende müssen wir alle unsere eigenen Überzeugungen, ausgerichtet an unseren Strategien, handeln. Und da meine Strategie nicht vorsieht, langfristig zu investieren, sondern vor allem auf Wachstum zu setzen, habe ich die Position mit immerhin +20 % an Gewinn aufgelöst.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.