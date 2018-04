Aurelius: Carve-Out im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

seit ca. 2 Wochen befindet sich die Aurelius-Aktie nun in einer Bandbreite von ca. 55,50 Euro bis ca. 58 Euro. Wer am unteren Ende dieser Trading-Range einstieg und am oberen Rand verkaufte, konnte einen schnellen Trading-Gewinn erzielen. Doch wie sieht das große Bild bei der Aurelius Aktie aus? Da hatte Aurelius (vollständiger Name: „AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA“) ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.