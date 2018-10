Aurelius: Die Bullen scheitern zunächst am EMA50!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Die Aurelius-Aktie stieg bis zum 14. Mai 2018 in der Spitze auf 65,80 Euro und scheiterte anschließend daran, das Allzeithoch aus dem Vorjahr erneut zu erreichen. Es folgte der Übergang in einen steilen und langanhaltenden Abwärtstrend. Dieser war in der Zeit vom Juni bis in den späten August bestimmend für das Kursgeschehen.

Der Kurs folgte im Wesentlichen der abwärtsgerichteten 50-Tagelinie und erreichte am 31. August bei 42,62 Euro ein neues

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.