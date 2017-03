Aurelius: Brisante Details

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius-Aktionäre müssen derzeit starke Nerven bewahren: Ihr Investment krachte in den vergangenen zwei Tagen in Summe über 50% in den Keller und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Februar 2015. Im aktuellen Smart Investor Weekly ist dazu ein interessanter Artikel zu lesen:"Der wunde Punkt in der VerteidigungEin Kritikpunkt hat es in unseren Augen jedoch in sich:...