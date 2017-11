Aurelius-Beteiligung beschleunigt Wachstum und präsentiert ein Novum!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

seit 2006 gehört die Hotelkette GHOTEL hotel & living zum Aurelius-Imperium und gilt somit als eine der ersten Investitionen der im selben Jahr gegründeten Beteiligungsgesellschaft. Die GHOTEL-Gruppe hatte in den letzten Jahren sukzessive eine Expansionsstrategie umgesetzt und konnte jährlich im Schnitt einen neuen Pachtvertrag präsentieren beziehungsweise einen bestehenden verlängern.

GHOTEL drückt aufs Gaspedal

Wie Aurelius jetzt in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung bekannt gab, hat die 100-prozentige Tochter nun ihren Wachstumskurs beschleunigt. So konnte erst in der vergangenen Woche der noch fehlende der drei neuen Standorte erschlossen werden. Konkret handelt es sich hierbei um ein Hotel mit 162 Zimmern in Bochum. Die beiden weiteren Standorte sollen sich zukünftig in Düsseldorf befinden, wo man mit zwei neuen Häusern mit insgesamt 390 Zimmern vertreten sein wird.

GHOTEL tritt erstmalig als Pächter und Franchisenehmer auf

Das Novum: Die beiden Hotels am Düsseldorfer Flughafen werden von der Aurelius-Tochter erstmals als Pächter und Franchisenehmer betrieben. Franchisegeber ist der europäische Marktführer Accor mit Sitz in Frankreich. Konkret handelt es sich hierbei um ein Novotel mit 210 Zimmern und ein ibis-Hotel mit 180 Zimmern, welche im Jahr 2020 eröffnet werden sollen. Novotel und ibis sind Marken der Hotelkette Accor.

Euphorie bei Accor

Volkmar Paff, COO bei AccorHotels Central Europe, betonte die standorttechnische Attraktivität des „Düsseldorfer Quartier[s]“ und kommentierte euphorisch: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Franchise-Partner GHOTEL hotel & living, einem erfahrenen und anerkannten Hotelbetreiber.“

Ein Beitrag von Marco Schnepf.