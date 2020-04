Aurelius: Bald wieder Bärenalarm?

Mit Blei in den Beinen lässt sich schlecht vorwärtsstürmen. Diese Erfahrung machen die Bullen gerade bei der Aurelius-Aktie. Der Wert bildete am 16. März auf dem Niveau von 10,78 Euro sein 2020er Jahrestief aus und ging in den Tagen danach in eine Korrekturbewegung über.

Dass es sich bei dieser Erholung nur um eine Korrektur und noch nicht um einen neuen



