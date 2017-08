Aurelius: Auf diesen Dividendenkuchen dürfen sich Anleger freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

die Beteiligungsgesellschaft Aurelius ist auf Kurs: So konnte der Konzern bereits während des ersten Quartals mit einem EBITDA-Wert von über 293 Millionen Euro überzeugen. Zurückzuführen ist das positive Ergebnis des ersten Jahresviertels auf die Erstkonsolidierung der Office Depot Europe. Aurelius hatte im September die Übernahme der europäischen Geschäftsaktivitäten des US-Konzerns Office Depot bekannt gegeben.

Starke Halbjahreszahlen veröffentlicht

Die nun veröffentlichten Halbjahreszahlen festigen das positive Bild. Für das Gesamtjahr rechnet man sogar mit einem Rekordergebnis. Und: Auch die Aktionäre sollen einen beachtlichen Anteil des Kuchens erhalten.

Umsatz und EBITDA deutlich im Plus

Schauen wir uns aber zunächst die Unternehmenszahlen für das erste Halbjahr 2017 an. Der Konzernumsatz verbesserte sich um 66 Prozent auf 2.283 Millionen Euro (Vorjahreswert: 1.375 Millionen Euro). Das EBITDA stieg mit einer Verdreifachung auf 303 Millionen Euro an. Im Vorjahr erreichte man hier einen Wert in Höhe von 99,7 Millionen Euro.

Es wird aber noch besser: Die positiven Ergebnisbeiträge, welche sich aus dem Verkauf der beiden Konzerntöchter Getronic sowie Secop ergeben sollen, sind erst für das dritte Quartal angedacht, und somit noch nicht in den aktuellen Zahlen vorhanden.

Wachstum vor allem im ersten Quartal

Vergleicht man die EBITDA-Werte des ersten Quartals mit jenen des ganzen Halbjahres, erkennt man deutlich, dass das Wachstum vor allem im ersten Quartal lag. Hierzu trug die anfangs erwähnte und zum 1. Januar durchgeführte Übernahme der Office Depot Europe einen maßgeblichen Anteil bei.

Rekordverkäufe sollen MEGA-EBITDA ermöglichen

Für das laufende Geschäftsjahr gibt sich Aurelius optimistisch. Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der Beteiligungsgesellschaft, kommentierte: „Durch die im laufenden Geschäftsjahr 2017 bereits vollzogenen Rekordverkäufe von Secop und Getronics konnten wir bereits Anfang Juli 2017 unsere Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 deutlich erhöhen und rechnen nunmehr mit einem EBITDA des Gesamtkonzerns von über 650 Mio. EUR.“

Aktionäre sollen „erneut überdurchschnittlich“ belohnt werden

Der Manager machte des Weiteren klar, dass man die Aktionäre „erneut überdurchschnittlich“ belohnen will, „und das nicht nur in Form einer erneut sehr attraktiven Dividende“. So läuft seit Ende Juli ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Aussicht, welches den Wiedererwerb von Papieren im Wert von bis zu 50 Millionen Euro vorsieht.

Laut einem kürzlich veröffentlichten Interview der Finanzwebsite vorstandswoche.de mit Aurelius-Boss Markus könnte sich die Dividende für 2017 bei 5 Euro je Aktie einpendeln. Dies würde einer Dividendenrendite in Höhe von 10 Prozent entsprechen.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Beitrag von Marco Schnepf.